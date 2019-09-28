İSTANBUL- KADIKÖY'DE 100 KADIN, 100 KADIN CİNAYETİNİ ANLATTI
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Kadıköy İskelesi'nde toplanan kadınlar, öldürülen 100 kadının hikâyesini anlatarak 'Kadın Cinayetlerini Acil Önle' kampanyasını başlattı. Kadıköy Eminönü İskelesi'nde toplanan...
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul
Kadıköy İskelesi'nde toplanan kadınlar, öldürülen 100 kadının hikâyesini anlatarak 'Kadın Cinayetlerini Acil Önle' kampanyasını başlattı.
Kadıköy Eminönü İskelesi'nde toplanan Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyesi 100 kadın 'Kadın Cinayetlerini Acil Önle' kampanyasını başlatarak bugüne kadar öldürülen 100 ayrı kadının hikâyesini anlattı. Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyesi bir kadın, “Hepimizin yapabileceği bir şeyler var. Kampanyamızı başlatırken burada sizlere 100 kadının hikâyesini paylaşacağız" dedi
Platform üyeleri; işlenen kadın cinayetlerini, ellerindeki siyah kâğıtların arkasında bulunan kadınların isimlerini okuyarak anlattı.
Platform üyeleri kampanyalarını 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'ne kadar sürdüreceklerini bildirdi.
Görüntü Dökümü
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-Kadıköy iskelesinde toplanan platform üyeleri
-Platform üyelerinin ellerindeki kağıtlarla slogan atması
-Grup üyesinin konuşması
-Platform üyelerini izleyen kalabalık
-Platform üyeleri ile röp
-Üyelerin kadın cinayetlerini anlatması
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