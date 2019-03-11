İSTANBUL- KADIKÖY'DE 1 SAAT İÇİNDE DENİZDEN 2 CESET ÇIKTI

- Bir aydır kayıp olarak aranan kişinin cesedi denizde bulundu

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul

Kadıköy'de bir saat içinde denizden 2 ceset çıktı.

Kadıköy Suadiye sahilde saat 11.30 sıralarında taş toplayan bir kadın denizdeki cesedi fark etti. Durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedi inceledi. Kimliği belirlenemeyen kişiye ait ceset incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İkinci ceset ise Kadıköy Rıhtım'dan çıktı. Yapılan inceleme sonrası cesedin 1 ay önce kaybolan ve televizyon programında da aranan Ercan Küçükaydın'a olduğu belirlendi. Küçükaydın'ın cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis olaylarla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Suadiye sahilindeki kıyıya vuran ceset

-Polisin çalışmaları

-Cesedi izleyen vatandaşlar

-Cesedi gören bir vatandaş İle röp

-Cesedi polise ihbar eden kadın İle röp

-Kadıköy rıhtımı olay yeri inceleme çalışmaları

-Islah çalışması yapan iş makinası

-Genel ve detay