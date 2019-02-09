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 İSTANBUL - KABLO HIRSIZLARI ESKİ FABRİKADA YANGIN ÇIKARDI

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul Arnavutköy'de boş bir fabrikaya gündüz vakti giren 4 kişi, elektrik panolarındaki kabloları çalmaya çalışırken yangına neden oldular.  Olay Arnavutköy'e bağlı Hicret Mahallesi'nde meydana geldi....

 İSTANBUL - KABLO HIRSIZLARI ESKİ FABRİKADA YANGIN ÇIKARDI

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul
Arnavutköy'de boş bir fabrikaya gündüz vakti giren 4 kişi, elektrik panolarındaki kabloları çalmaya çalışırken yangına neden oldular. 
Olay Arnavutköy'e bağlı Hicret Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım Beyazıd Caddesi üzerinde bulunan ve birkaç ay önce boşaltılan çivi fabrikasına giren 4 kişi, elektrik tesisatındaki kabloları çalmaya çalıştılar. Elektrik panosunu kıran hırsızlar, patmamalar üzerine paniğe kapılarak olay yerinden kaçtılar. Elektrik panosundaki patlamalar yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürürken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:
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-Fabrikada meyrdana gelen patlamalar
-İtfaiyenin müdahalesi
-Detaylar

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