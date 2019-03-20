 İSTANBUL - JANDARMANIN OPERASYONUNDA 25 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul

İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 25 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken 3 kişi yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, büfe işleten bir kişinin yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye’ye getirttiği uyuşturucuyu İstanbul’dan yine yurtdışına götüreceği bilgisi alındı. Şüphelinin 2 kişiyle birlikte Bağcılar’da uyuşturucu maddeyi yurtdışına sevk etmek için hazırlık yaptığı tespit edildi. Ekipler, camları siyah filmle kaplanmış bir kamyonetten şüphelendi. Kamyonetle hareket eden şüpheliler yakın takibe alındı. Esenler'de aracı parkeden şüpheliler bir süre sonra araca çanta koydu. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Şüpheliler, jandarma baskınıyla kıskıvrak yakalandı.

Dedektör köpeği “Atak"ın da katıldığı aramalarda aracın arka koltuğunda bulunan çantanın içerisinde, şeffaf naylon torbalara konulmuş halde, toplam 25 kilo eroin ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken jandarmanın soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Jandarma kamerasına yansıyan operasyon