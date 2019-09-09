 İSTANBUL - İSTİKLAL CADDESİ'NDE CİNAYET İŞLEYEN SUÇ MAKİNESİ "İYİ HALİ" NEDENİYLE İZİN ALMIŞ (1)

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Buse PEHLİVAN, İstanbul

İstiklal Caddesi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Emra Yaşar ve Erhan Kurdal adliyeye sevkedildi.

Cinayet şüphelileri dün saklandıkları adreslerde yakalanarak Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 27 yaşındaki Emra Yaşar'ın 2014 yılında 'Tehdit ve gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine girdiği 2016 yılında ise Kırklareli Açık Cezaevi'ne yollandığı öğrenildi. Cezaevindeki 'iyi hali' sebebiyle Yaşar'ın 2 Eylül'de izin verildiği kaydedildi. Emra Yaşar'ın 15 suçtan kaydının bulunduğu belirtildi.

27 yaşındaki Erhan Kurdal'ın ise 2019 yılı başında 'Gasp' suçundan cezasını yatarak tahliye olduğu öğrenildi. Erhan Kurdal'ın da 10 suçtan kaydının olduğu ifade edildi.

Halit Ayar arkadaşları Mustafa Sinan N. ve Tolga O. ile birlikte oturduğu İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Ayar, dün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Görüntü Dökümü;

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-Zanlıların adliyeye sevki

-Olay anı güvenlik kamerası