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 İSTANBUL - İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN RUAM AÇIKLAMASI

- Faytonlara at koşulmasının, 3 ay süre ile durdurulmasına karar verildi. Semih ÇALIŞKAN - İSTANBUL  - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, "Ruam, bulaşıcı karakterli bir hastalık olduğundan; insan, hayvan ve çevre sağlığına yönelik muhtemel...

GÜNDEM 20.12.2019, 13:00
 İSTANBUL - İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN RUAM AÇIKLAMASI

- Faytonlara at koşulmasının, 3 ay süre ile durdurulmasına karar verildi.

Semih ÇALIŞKAN - İSTANBUL  - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, "Ruam, bulaşıcı karakterli bir hastalık olduğundan; insan, hayvan ve çevre sağlığına yönelik muhtemel tehditlerin önlenmesi için ilçemizde gerekli bütün tedbirler alınmıştır" dedi.
Vali Yerlikaya,  Olağanüstü Toplantı'ya çağırdığı İl Mahalli Çevre Kurulunda alınan kararlar ile ilgili bir açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle dedi:
“Adalar İlçemizde, 2019 yılı Sonbahar Ruam taramasına tabi tutulan atların 81'inde Ruam hastalığı tespit edilmiş ve bu atlar itlaf edilmiştir.  Ruam, bulaşıcı karakterli bir hastalık olduğundan; insan, hayvan ve çevre sağlığına yönelik muhtemel tehditlerin önlenmesi için ilçemizde gerekli bütün tedbirler alınmıştır.  Hepimizi derinden üzen bu durumun, olumsuz etkilerinin sona erdirilmesi için, talimatım üzerine Mahalli Çevre Kurulu Alt Komisyonu, dün Adalar ilçemizde toplanarak incelemelerde bulundu.  Alt Komisyonun dün aldığı tavsiye kararları, olağanüstü toplantıya çağırdığım İl Mahalli Çevre Kurulunda görüşülerek biraz önce nihai karara bağlandı"  

"FAYTONLARA AT KOŞULMASIN 3 AY DURDURULRDU"

Vali Yerlikaya İl Mahalli Çevre Kurulu'nda alınan kararları ise şöyle açıkladı
Adalar ilçemizdeki tüm atların; Ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için, faytonlara at koşulmasının; insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden 3 ay süre ile durdurulmasına,
Faytonlara at koşulmasının 3 ay süre ile durdurulması nedeniyle, Toplu Taşıma Hizmetleri'nin aksamaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerekli tedbirlerin alınmasına,
Ruam hastalığına sebep olan en büyük etkenlerin başında, gerekli hijyen şartlarını taşımayan, izinsiz, ruhsatsız yapılmış, hayvanların sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmelerine yeterli olmayan ahırlar gelmektedir. Dolayısıyla izinsiz yapıldığı tespit edilen ahırların tamamının yıkılmasına, 

Adalar ilçemize ivedi olarak Karantina Ahırı kazandırılmasına, 
Ruam hastalığı nedeniyle, Adalar İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı gereğince; tek tırnaklı hayvanların ilçeye giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına,
Yapılan taramada hastalıklı çıkan ve itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında, “insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye atmaktanö 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve fayton güzergâhlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalar Belediye Başkanlığı tarafından 3  gün ara ile 3  ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına,

Uygun şartları taşımayan hayvan barınaklarında, açık alanlarda ve orman alanlarında başıboş dolaşan hayvanların sahiplerine idari para cezalarının uygulanmasına,

Faytonlarda çalışan sürücü, seyis, at sahipleri ve yakınlarının sağlık taramalarının İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmasına,

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığınca, Adalar ilçesinde atların barındığı alanların mülkiyet durumlarının tespiti ve tahliye işlemlerinin yürütülmesine,

Hayvanların barındığı yerlerden kaynaklanan katı ve sıvı atıkların depolama koşullarının Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Koku Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için bu yapıların sahiplerine Çevre Kanunu uyarınca süre verilerek, önlem aldırılmasına oy birliğiyle karar verildi. 

Hayvan Hakları Evrensel Bildirisinde;
-Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır.

-Bütün çalışan hayvanlar; iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.

Bugün; İl Mahalli Çevre Kurulunda bu kararları alırken, tek bir niyetimiz var: O da; Adalardaki hiçbir hayvanın, kötü koşullarda yaşamasını ve itlaf edilmesini artık kesinlikle istemiyoruz."


Görüntü Dökümü:
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-Valinin açıklaması

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