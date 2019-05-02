İSTANBUL- İSTANBUL ÜSTÜNDE KORKUTAN BULUTLAR

- İstanbul üstünde dolaşan kara bulutlar kuvvetli yağış bırakıyor
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Hasan YILDIRIM-Zeki Günal-Hakan KAYA/İSTANBUL
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ara ara sağanak yağış geçişleri görülüyor. Yağışın yanı sıra gökyüzünü kaplayan kara bulutlar korkutan görüntü oluşturdu. Boğaz üzerinde ve çevresindeki bulutlar İstanbul'un tarihi yapıları üzerinde kartpostallık görüntü de yarattı.
Bulutlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Tepesi ve Taksim Meydanı'nda da görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Boğaz üzerinde oluşan kara bulutlar
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki bulutlar
-Taksim Meydanı'ndan görüntüler
-Genel ve detaylar
(dhafeed)