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İSTANBUL - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ EŞYALARINI TOPLAMAYA BAŞLADI
İSTANBUL Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, eşyalarını toplamaya başladı. Tahliye kararının ardından İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri binada bulunan eşyalarını toplamaya başladı. Öğrencileri Beyazıt'ta...
GÜNDEM 01.10.2019, 17:13
İSTANBUL Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, eşyalarını toplamaya başladı.
Tahliye kararının ardından İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri binada bulunan eşyalarını toplamaya başladı. Öğrencileri Beyazıt'ta bir binaya geçeceklerini tahmin ettiklerini söyledi.
Görüntü Dökümü
Tahliye kararının ardından İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri binada bulunan eşyalarını toplamaya başladı. Öğrencileri Beyazıt'ta bir binaya geçeceklerini tahmin ettiklerini söyledi.
Görüntü Dökümü
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-Diş hekimliği fakültesinden görüntü
-Eşyalarını toplayan öğrenciler
-Havadan görüntüler
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