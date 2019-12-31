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 İSTANBUL - İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCU KARŞILAMADA YENİ DÖNEM

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, güvenlik komisyonunda alınan karar gereğince, bugünden itibaren terminalde pankart kaldırarak yolcu karşılama yapılamayacağını, ihlal edenlerin 'hanutçuluk'...

GÜNDEM 31.12.2019, 14:30
 İSTANBUL - İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCU KARŞILAMADA YENİ DÖNEM

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,
İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, güvenlik komisyonunda alınan karar gereğince, bugünden itibaren terminalde pankart kaldırarak yolcu karşılama yapılamayacağını, ihlal edenlerin 'hanutçuluk' kapsamında değerlendirilerek idari işlem uygulanacağını bildirdi. 
İstanbul Havalimanı dış ve iç hat gelen yolcu katında, yolcu ismi, firma ismi veya numarası yazılı pankartla yolcu karşılaması konusunda yeni bir uygulamaya geçildi.İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu tarafından alınan karar gereği hayata geçirilen yeni uygulama hakkında İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, basın mensuplarına bilgi verdi. İsmail Şanlı, yolcuların terminalden çıktıklarında kapıda kargaşa ile karşılaşmamaları adına daha kolay yararlanabilecekleri "meeting lounge"(toplanma salonu)  bölümlerini hizmete soktuklarını söyledi.  Şanlı, "Buraya gelen kişi, karşıdan kimi beklediğini bilmiş olacak. Yolcu ismi belirttiğinde misafiriyle buluşup yoluna devam edecek. Böylece müşteri geldiğinde 'Beni kim, nerede karşılayacak?' gibi tedirginlikleri de bir nebze yok etmiş bulunuyoruz. Korsan faaliyetleri engellemek noktasında 'meeting lounge' önemli misyon eda edecek. Ülkemizde turizmin gelişmesiyle beraber hanutçuluk adıyla faaliyet gösteren, çok da şık olmayan davranışları engelleme noktasında bize güç katmış olacak" diye konuştu.

"HAVALİMANI İÇİNDE PANKARTLA BİR YOLCU KARŞILAMAYI HANUTÇULUK OLARAK ADLEDECEĞİZ"
Uygulamanın hazırlanmasının yaklaşık 3 ay sürdüğünü, deneme süresi ile yolcuların alışması kapsamında bazı hazırlıklar yapıldığını belirten İsmail Şanlı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile de gerekli görüşmelerin yapıldığını ifade etti.  Şanlı, şunları söyledi: "Güvenlik Komisyonunda alınan karar gereğince, 31 Aralık'tan itibaren, artık elinde pankart kaldırarak, misafir bekleme uygulamasını sonlandırmış olacağız. Yolcu karşılayıcılar,  31 Mart'a kadar (meeting lounge için) bir ücret ödemeyecek. Ondan sonrasında da ticaret amaçlı değil ama buradaki hizmetlerin karşılanması için bir katılım payı ödenmiş olacak. Onun dışında gelen kişi, kimi karşılayacağını biliyorsa, yani bir vatandaşımız annesi, babasını, arkadaşını, yakınını karşılayacaksa onlar da ilerideki buluşma noktalarında ya da burada kenarda bekleyerek, karşılayabilirler veya buradaki hizmetlerden yararlanabilirler. Bir kural varsa buna uyma ve uymama noktasında belli yaptırımlarımız olacak. Havalimanı içinde pankartla bir yolcu karşılamayı hanutçuluk olarak adledeceğiz. Bununla ilgili yapacağımız eylemleri ilgili kanunlar kapsamında tedrici olarak arttırmış bulunacağız."

EMNİYET ŞUBE MÜDÜRÜ ENGİN: 5 BİN 600 KİŞİYE HANUTÇULUKTAN İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI
İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin de hanutçuluğa karşı etkin bir şekilde mücadele yaptıklarını belirterek, "Bugüne kadar 5 bin 600 kişiye hanutçuluktan idari yaptırım uyguladık. Ayrıca 3 iş yerine kapama cezası getirdik. Yabancı uyruklu 82 kişiye de hanutçuluktan işlem yapraak İl Göç İdaresi'ne teslim ettik" ifadelerini kullandı. 

İSİMLERİ EKRANDA GÖRÜLECEK
İGA Havalimanı'ndan alınan bilgiye göre, uygulama ile havalimanı gelen yolcu kapısını önünde görüntü kirliliğini ortadan kaldırılması amaçlandı. Yolcularını karşılamak isteyen profesyoneller ile acenteler, 'Meeting Lounge' alanına gelerek, karşılamak istedikleri kişilerin adını görevlilere bildirecek. Uygulama 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Bu tarihten sonra da operasyonel maliyetleri karşılamak amacıyla belli bir fiyat politikasının uygulanacağı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü
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-Terminalde yolcu karşılama salonunda bekleyenler
-Yeni yapılan Meeting Lounge
-Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı'nın açıklamaları
-Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin'in konuşması
-Havalimanı'ndan görüntüler
-Yeni yapılan bekleme ve yolcu karşılama alanı
-Oturma grupları
-Genel ve detaylar 
 

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