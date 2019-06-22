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İSTANBUL - İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SEÇİM HAREKETLİLİĞİ

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanacak seçmenler, İstanbul'a gelmeye başladı. İstanbul Havalimanı'nda ise özellikle sabah saatlerinden itibaren iç hat seferlerinde yoğunluk...

İSTANBUL - İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SEÇİM HAREKETLİLİĞİ

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanacak seçmenler, İstanbul'a gelmeye başladı. İstanbul Havalimanı'nda ise özellikle sabah saatlerinden itibaren iç hat seferlerinde yoğunluk yaşanıyor.   
Sandık başına gitmek üzere şehir dışından tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelenler  nedeniyle geliş terminalinde yer alan bagaj bölümünde ve çıkışlarda yoğunluk meydana geldi. Özellikle sabah saatlerinde Antalya, Sivas, Trabzon, Malatya, Diyarbakır ve İzmir'den gelen uçakların dolu olması dikkat çekti. 

OY KULLANMAK İÇİN GELDİLER
Basın mensuplarına konuşan yolcular, vatandaşlık görevini yapmak üzere İstanbul'a geldiklerini söylediler. 
Diyarbakır'dan oy kullanmak için gelen Mehmet Emen, aslında Ankara'da işi olduğu ancak seçim nedeniyle ilk önce İstanbul'a geldiğini ve oyunu kullandıktan sonra da Ankara'ya gideceğini söyledi. Eşiyle birlikte Trabzon'dan gelen Dursun Çağlayan ise, "Hem Trabzon'da hem İstanbul'da işlerimiz var. Dolayısıyla hanım, aile efradımız seçimde oyunu kullanacak. Sonra da Trabzon'a gideceğiz. Seçim için de hayırlısı olsun diyelim" ifadelerini kullandı.  Sivas'tan İbrahim Tansel ise "Sivas doğumluyum. İstanbul'da ikamet etmekteyim. Oyumu her zaman burada kullanıyorum. Özellikle oy kullanmak için geldim ama gelmişken bazı arkadaşları da göreyim dedim" diye konuştu. 


Görüntü Dökümü
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-Yolcuların terminalden çıkışları
-Yolcuların bagaj bantları önünde beklemesi
-Valizini alan yolcuların gidişi
-Yolcularla röportajlar
-Mehmet Emen ile röp
-Dursun Çağlayan'ın konuşması
-Yolcular 
-Genel ve detay
 

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