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 İSTANBUL - İSTANBUL'DAKİ DHKP-C OPERASYONUNDAN YENİ DETAYLAR

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden örgütün bir numarası olan Ümit İlter'in 1991 yılında İzmir'de bulunan ABD Konsolosluğuna ve bir polis...

 İSTANBUL - İSTANBUL'DAKİ DHKP-C OPERASYONUNDAN YENİ DETAYLAR

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden örgütün bir numarası olan Ümit İlter'in 1991 yılında İzmir'de bulunan ABD Konsolosluğuna ve bir polis merkezine düzenlenen bombalı saldırılara katıldığı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına yapılan operasyonda gözaltına alınan DHKP-C'li teröristlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Gözaltına alınan DHKP-C'nin sözde genel sekreteri Ümit İlter'in İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde 'yeşil kategori'de bulunduğu ve başına 1 milyon lira ödül konulduğu öğrenildi. İlter'in 29 Ocak 1991 yılında İzmir Alsancak'ta bulunan ABD Konsolosluğu ve Çay mahallesinde bulunan polis merkezine yönelik 1 polisin şehit olduğu, 8 polisin de yaralandığı bombalı saldırılara katıldığı belirtildi.  
Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin operasyona gidişi
-Parkelerin sökülmesi ve gizli bölmenin açılması
-Ekiplerin gizli bölmeyi iş makinaları yardımıyla kesmesi
-Gizli bölmede bulunan şüphelilerin çıkması
-Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi 
-Genel ve detaylar

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