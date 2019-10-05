 İSTANBUL - İSTANBUL'DA YAĞMUR VE FIRTINA BİLANÇOSU

- 18 EVİN ÇATISI UÇTU, 32 AĞAÇ DEVRİLDİ VE 28 EVİ SU BASTI.

- Yağmur akşam saatlerinden itibaren yeniden etkili olacak

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul - İSTANBUL'da gece saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan gök gürültülü yağış ve fırtına nedeniyle 18 evin çatısı uçtu, 32 ağaç devrildi ve 28 evi su bastı.

BOĞAZ ÇEVRESİNDE ETKİSİ FAZLA OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yağmur ve fırtınanın saat 02.00'den itibaren saatlerinde özellikle Boğaz çevresindeki Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar, Sarıyer, Beyoğlu ve Fatih'te etkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kadıköy, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli, Şile, Kağıthane, Bayrampaşa, Güngören, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Çatalca'da da şiddetli yağmur ve rüzgarın gece boyunca sürdüğü ifade edildi.

Yağışlar ve fırtına nedeniyle çoğunluğu Boğaz çevresinde olmak üzere İstanbul genelinde 18 evin çatısının uçtuğu, 32 ağacın devrildiği ve 28 evi su bastığı kaydedildi. Yağış nedeniyle bir aracın da zarar gördüğü belirtildi.

BU GECE İKİNCİ DALGA GELİYOR

Öte yandan, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece şehrin batısında metrekareye ortalama 10 ila 35 kg arasında yağış düştüğü kaydedilirken "En yoğun yağış Beylikdüzü Haramidere ve Güngören Davutpaşa bölgelerinde görüldü. Çok kısa bir zaman diliminde metrekareye ortalama 10 - 12 kg yağmur kaydedildi. Yağışla birlikte kuzeyli yönlerden (Karayel-Poyraz) kuvvetlenen rüzgâr nedeni ile dün 30 dereceler civarında seyreden hava sıcaklıkları 8-10 derece azalarak mevsim normallerine geriledi" denildi.

Öğle saatlerinden itibaren ara veren yağmurun akşam saatlerinden itibaren yeniden etkili olması beklendiği belirtilirken pazar günü de sürmesi beklenen yağışın pazartesi gününden itibaren İstanbul'u terk edeceği ifade edildi. Hava sıcaklığının ise önümüzdeki hafta boyunca gece 14-16, gündüz 19-23 derece civarında olacağı belirtildi.