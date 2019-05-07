İSTANBUL- İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Hüseyin COŞKUN - İstanbul - İSTANBUL'da yağmur etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü yamur etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yenibosna'da yağmurdan korunmaya çalışanlar metrobüs duraklarına sığındı. Boğaz'ın üstünü kaplayan kara bulutlar yağmur bıraktı.
Görüntü Dökümü:
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-Yenibosna'dan yağmur görüntüleri
-Boğazın üstündeki yağmur görüntüleri