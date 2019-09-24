İSTANBUL- İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN  DEPREM, SİLİVRİ'DE OKULLAR BOŞALTILDI (1)

Alparslan ERMİŞ İSTANBUL

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Silivri'den görüntüler

-Detaylar



