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İSTANBUL - İSTANBUL'DA HASARLI 29 OKULDAKİ ÖĞRENCİLERİN DURUMU BELLİ OLDU (1)
İstanbul Valiliği, depremde hasar gören 29 okuldaki öğrencilerin durumuyla ilgili açıklama yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin geçici olarak devam edecekleri okulların listesini açıkladı.
GÜNDEM 30.09.2019, 14:32
İstanbul Valiliği, depremde hasar gören 29 okuldaki öğrencilerin durumuyla ilgili açıklama yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin geçici olarak devam edecekleri okulların listesini açıkladı.
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