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İSTANBUL- İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI (1)
İSTANBUL'da fırtına etkili olmaya başladı. İstanbul Valiliği, dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini paylaşarak, Marmara ve Kuzey Ege'de şiddeti saatte 100 kilometreyi bulacak olan fırtınanın etkili olacağını duyurmuştu....
GÜNDEM 30.12.2019, 09:14
İSTANBUL'da fırtına etkili olmaya başladı.
İstanbul Valiliği, dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini paylaşarak, Marmara ve Kuzey Ege'de şiddeti saatte 100 kilometreyi bulacak olan fırtınanın etkili olacağını duyurmuştu. İstanbul'da fırtına etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kategoride uyarı yayınladığı İstanbul'da fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Görüntü Dökümü
İstanbul Valiliği, dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini paylaşarak, Marmara ve Kuzey Ege'de şiddeti saatte 100 kilometreyi bulacak olan fırtınanın etkili olacağını duyurmuştu. İstanbul'da fırtına etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kategoride uyarı yayınladığı İstanbul'da fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Görüntü Dökümü
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