İSTANBUL- İSTANBUL'DA DOLU VE YAĞMUR (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK - İlkay DİKİCİ- İstanbul - İSTANBUL'da dolu ve yağmur etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü yağmur ve dolu etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yenibosna'da yağmurdan korunmaya çalışanlar metrobüs duraklarına sığındı. Boğaz'ın üstünü kaplayan kara bulutlar yağmur bıraktı. Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkiinde ise dolu etkili oldu.
Görüntü Dökümü:
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-Doludan görüntü
-Yenibosna'dan yağmur görüntüleri
-Boğazın üstündeki yağmur görüntüleri