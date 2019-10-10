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İSTANBUL - İSTANBUL'DA 'BARIŞ PINARI HAREKATI' İÇİN CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNDU
- ÇAMLICA CAMİİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki...
GÜNDEM 10.10.2019, 08:45
- ÇAMLICA CAMİİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunup dualar edildi. Fetih Suresi'nin okunması sırasında Çamlıca Camii havadan görüntülendi.
Görüntü Dökmü:
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-Çamlıca Camii havadan görüntüler
-Cami girişinden görüntüler
-Cami içinden görüntüler
-Dua okunması
-Binali Yıldırım'ın camide görüntüsü dua etmesi
-Fatih Camii'nden görüntüler
-Camide vatandaşların dua okuması
-Camide gözüyaşlı dua eden bazı vatandaşlar
-Genel ve detaylar
10.10.2019 - 07.37 Haber Kodu : 191010023
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