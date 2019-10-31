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 İSTANBUL -  İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE HIRSIZLIK YAPAN KADINLAR KAMERADA

  Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, () İSTANBUL'da gündüz boş olduğunu tespit ettikleri evlere kapı kilitlerini kırarak girip hırsızlık yapan 4 kadından 2'si polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin  apartmanlara giriş çıkış anları güvenlik...

GÜNDEM 30.10.2019, 14:41
 İSTANBUL -  İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE HIRSIZLIK YAPAN KADINLAR KAMERADA

 
Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, () İSTANBUL'da gündüz boş olduğunu tespit ettikleri evlere kapı kilitlerini kırarak girip hırsızlık yapan 4 kadından 2'si polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin  apartmanlara giriş çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler tutuklanırken, polis olaylara karışan diğer 2 kadını arıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Bahçelievler, Küçükçekmece, Kadıköy ve Şişli’de 15 Eylül ve 13 Ekim tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı incelemede hırsızlıkların aynı kadın hırsızlar tarafından yapıldığını belirledi. Şüphelilerin boş olduğunu tespit ettikleri dairelere kapı kilitlerini kırarak  girdikleri daha sonra para ve ziynet eşyalarını çalarak kaçtıkları tespit edildi

KADIKÖY'DE YAKALANDILAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri önceki gün Kadıköy'de yaptıkları baskında olayları gerçekleştiren şüphelilerden Deniz Ç.(25) ve akrabası Kiraz Ç.(42) yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Deniz Ç.’nin daha önceden 49, Kiraz Ç.’nin ise 29 defa hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.

İKİSİ TUTUKLANDI İKİSİ ARANIYOR

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 4 ay evden yaklaşık 100 bin liralık para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, polis olaylara karışan 2 kadın şüpheliyi daha arıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kadınların binaya giriş ve çıkışı
-Adliyeye sevki

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