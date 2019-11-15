 İSTANBUL -  İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN BAKIRKÖY'DEKİ ÖLÜMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Bakırköy, Osmaniye Mahallesi'nde biri çocuk, üç kişinin ölü olarak bulunmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açıklama yapıldı.

Açıklamada, saat 06.45 sıralarında 155 Polis hattına ihbar yapıldığı ve Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak'ta üç kişinin evlerinde cansız olarak bulunduğunun bildirildiği kaydedildi. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak ölenlerin cesetlerinin otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, "Yapılan soruşturma esnasında bu aşamada elde edilen tespitler doğrultusunda ikametgahında ölü olarak bulunan A.D.'nin babası ve Z.D.'nin eşi konumunda bulunan B.D.'nin, Kuyumcukent'teki iş yerinde altın ticareti ile uğraştığı ve bir takım internet siteleri üzerinde kayıt dışı ticari işlemler nedeniyle aşırı derecede borçlandığı, girdiği bunalımın etkisiyle önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdikten sonra intihar ettiği değerlendirilmiştir. Olay yerinde AFAD ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Soruşturma işlemleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" denildi.