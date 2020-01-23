İSTANBUL - İMAMOĞLU’NDAN ŞİLE BELEDİYESİ’NE ZİYARET
Nurcan KIRCALI - İstanbul - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile Belediyesi'ni ziyaret etti. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı bina girişinde karşıladığı İmamoğlu’nu, makam odasında ağırladı.
İmamoğlu, “İlçe belediyelerimizle organizasyon yapan, koordineli çalışan ve projeleri eşgüdümlü yürüten bir büyükşehir belediyesi olmak istiyoruz. Bu konuda 22 belediyemizi gezdik, bu 23’ncü belediyemiz. İnşallah Şubat ayında bitirmek istiyoruz bütün belediyeleri. Şile’de bugün mevcut durum nedir, bugüne kadar neler yapılmış, beklentiler neler onları konuşacağız. Başkan’ımıza teşekkür ediyoruz bu güzel iş birliği içinö dedi.
İmamoğlu ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Ocaklı ise, “Şile, Cumhuriyet’le yaşıt bir ilçe. İstanbul’un en eski ve en kadim ilçelerinden bir tanesi. Yüzde 80’imiz orman. Yaklaşık 787 kilometrekarelik bir arazide, Anadolu yakasının en büyük arazi yapısına sahip. Dolayısıyla coğrafya büyük olduğu için hizmet üretmek de oldukça mesai alıyor. Bu zaman kadar Büyükşehir’le olan ilişkilerimiz bereketli ve güzel geçti. İnşallah bundan sonra da aynı bereketin devam etmesini umut ediyoruz. Çünkü Şile, korunması gereken bir değer. Biz yerel belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Büyükşehir de bugüne kadar yaptı. Arzu ediyoruz aynı hassasiyetle devam eder, bereketlendiririz. Derdimiz duamız buö diye konuştu.
İmamoğlu ve Ocaklı, konuşmalardan sonra ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlarla görüşmenin ardından, İBB ve Şile Belediyesi heyetleri, Kültür Merkezi’ne geçti. Şile Belediyesi heyeti, İmamoğlu ve ekibine, ilçenin sorunlarıyla ilgili sunum yaptı. İmamoğlu ve Ocaklı, sunumun ardından Rokethane Mevkii’nde, liman, dolgu alanı ve kordon boyunda saha incelemelerinde bulundu.
Görüntü Dökümü:
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-İmamoğlu'nun gelişi
-Açıklamalar
-Ziyaretlerden detay
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