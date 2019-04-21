 İSTANBUL - İMAMOĞLU:  (KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI) BU HAREKETİ YAPANLAR TALİMAT ALMIŞ KİŞİLERDİR

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL() İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe mitinginde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da yapılan saldırı ile konuştu İmamoğlu, "Ne yazık ki bugün talihsiz bir olay yaşadı. Ama kendisi çok iyi. Orada bu hareketi yapman vatandaşlarımız değil, bu hareketi yapanlar talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım öyle bir şey yapmaz. Göreceksiniz bu sefer sevgi ve saygı kazanacak." dedi.

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-İmamoğlu'nun açıklaması

