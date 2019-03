İSTANBUL - İLGEZDİ'DEN KILIÇDAROĞLU VE PARTİSİNE SERT ELEŞTİRİLER

İstanbul

CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, seçim çalışmaları kapsamında STK'larla bir araya geldiği toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisine yönelik eleştirilerde bulundu.

"CUMHURİYETİ BERABER KURDUK"

Battal İlgezdi, "Bizim partinin klasik lafı 'Cumhuriyeti biz kurduk'. Hayır efendim Kurtuluş savaşında Çanakkale'de binlerce şehit verdik. O şehitler, Türkiye'nin her tarafından görüşte insan vardı. Cumhuriyeti beraber kurduk. Her siyasi görüşte arkadaşlarla birlikte yaşatacağız" dedi.

"Arkadaşlar beni bilir. Ben bizim partide anlayış tarzı olaraktan farklı bir belediye başkanıyım" diyen Battal İlgezdi, "Beni parti içinde çok fazla severler, sevmezler. Bilemem. Çünkü ben bir şeyi biliyorum ki eğer bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi 40 senedir iktidar olamıyorsa, öncelikle kendisini eleştirmeli. Niye bunu söylüyorum? Kalkıyoruz iktidarı eleştiriyoruz. Tamam. Yanlışları, doğruları da vardır. Eksiklikleri de vardır. Ama be kardeşim siz bu ülkede 40 senedir iktidar değilsiniz. Önce oturun kendinizi eleştirin CHP olarak. Vatandaşın sorununu çözüyor musun? Gidiyor musun ayağına? Yok gitmiyorsun. Gitmediğin yer, tutmadığın el senin mi? Değil." diye konuştu.

"BU ÜLKEDE RESMEN DARBE OLMUŞTU"

Battal İlgezdi, "Mesela Sayın Genel Başkanım, referandum döneminde bir şey söyledi. Dedi ki, 'Kontrollü darbe' Hayır efendim ben onun gibi düşünmüyorum. Bu ülkede resmen darbe olmuştu. 240 şehit vardı. Darbedir bu yahu. Bu farklı bir şey olabilir mi? Yani ölümün olduğu yerde kontrol olur mu? Bunun adı darbedir. Hangi siyasi görüşten olursak olalım. Böyle bir şey yok. Doğruları söyleyeceğiz burada. İnsanlar ölmüş. O yetmiyor Konya milletvekili çıktı, 'dangalak' o farklı bir şey söyledi. 'Atın bu adamı partiden' dedim. Atın kardeşim. Bunları neden söylüyorum biliyor musunuz? Ben adım adım sokakları geziyorum. Ben 2009'da adaydım. 2014'te adaydım. Geziyordum." diye konuştu.

"ADALETSİZ TAKVİM UYGULADIK"

"Bunları sadece eleştirmekle bu iş yetmez" diyen İlgezdi, "Kendini toparlayacaksın, iktidara talip olacaksın. Bu iş bu kadar basit. Onun için önümüzdeki bu yerel seçimlerin iyi olacağını düşünüyorum. Güzel bir seçim olacağını düşünüyorum. Bu seçim 5 yılda bir yapılan sıradan bir seçimdir. Bu seçimleri farklı bir noktaya çekmenin anlamı yok. Bu seçimler muhtarlarını, meclis üyelerinin, belediye başkanlarının seçildiği seçimler. Vatandaş oy kullanmaya giderken, sağduyusunu kullanacak, oyunu kullanacak. Artık takım tutar gibi CHP, AK Parti, MHP yok. Yerel yönetim partisi yok. Yerel yönetimde inandığınız ne varsa, kim iyi yapıyorsa ona oyunuzu vereceksiniz. Bu kadar basit. Biz 10 senedir STK'lar ile diyaloglarımızı iyi tuttuk ama bir adaletsiz takvim uyguladık. Yani belediye ile ilişkisi olanlar bizden hizmet aldı. Olmayanlar alamadı. Şimdi yapacak bir şey var. STK'ları belediyenin bünyesine alacağım. Bir yönetim kurulu oluşturacağım. Bir müdürlük oluşturuyoruz ona bağlayacağız. Adaletsizlik sorununu burada çözeceğiz. Talepleri direkt buradan alacağız. Ataşehir'de bütün STK'lara eşit şekilde davranacağız" ifadelerini kullandı.

"HAMD OLSUN ONA DA YAR OLMADI KADIKÖY"

Ataşehir belediye başkanı olduğu 2009 yılında Kadıköy Belediyesi Belediye Başkanı Selami Öztürk'ün uygulamalarını da isim vermeden eleştiren Battal İlgezdi, "Kadroları kurduk. Borçları aslanlar gibi bütün belediye başkanları haczi koydu. Çatır çatır Ataşehir Belediyesi'nden aldı. 400 milyar liralık borcu biz aşağıya çeke çeke 40 milyon liraya indirdik. Sağ olsun Kadıköy Belediye Başkanı haczi koydu. İller Bankası'ndan gelen parayı tahsil etti bizden. Yani adaleti bu. Hamd olsun ona da yar olmadı Kadıköy." ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

------------

-İlgezdi'nin açıklamaları