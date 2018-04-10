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 - İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: 3 AY İÇİNDE BU HASTANEYİ AYNI ŞEKİLDE FAALİYETE GEÇİRECEĞİZ (2)

Haber-Kamera: Taner YENER - İdris TİFTİKCİ - Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN / İstanbul İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Şuanda çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse en geç 3 ay içinde bu hastaneyi yeniden...

 - İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: 3 AY İÇİNDE BU HASTANEYİ AYNI ŞEKİLDE FAALİYETE GEÇİRECEĞİZ (2)

Haber-Kamera: Taner YENER - İdris TİFTİKCİ - Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN / İstanbul
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Şuanda çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse en geç 3 ay içinde bu hastaneyi yeniden aynı şekilde faaliyete geçireceğiz" dedi. 
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Memişoğlu daha sonra burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kemal Memişoğlu, "Sağlık hizmetinin devamı bu bölge için çok önemli. O nedenle bu hastaneyi Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda çok kısa zamanda yeniden bu milletin hizmetine vereceğiz. Şuanda çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse en geç 3 ay içinde bu hastaneyi yeniden aynı şekilde faaliyete geçireceğiz" diye konuştu.
Hastanenin yeniden faaliyete girebilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Memişoğlu, “Bu hastanenin hasar görmüş yerlerinin tadilatı ver yeniden inşası aşamasında Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Hastanesi’nde 300 yataklı olarak fizik tedavi bölümünü biraz küçülterek hizmet veriyoruz. Buraya yakın bir mesafede bulunan fizik tedavi hastanemizde acil ve diğer bütün branşlarla ilgili hizmeti vermeye başladık. Normal mesai haricinde bu inşaat bitinceye kadar ikili olarak akşam 22.00’a kadar hem poliklinik hem de ameliyat hizmeti veriyoruz. Sağlık hizmetlerine bir aksamaya mahal vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Yangının çıkış nedeninin sorulması üzerine Memişoğlu, “Şu anda başsavcılığımız soruşturma yapıyor. Onun için bu soruşturma neticesini bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Memişoğlu'nun açıklaması

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