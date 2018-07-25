Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL, ()

İkitelli'de bir TIR, sağanak yağmurun etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak yan yattı.

Kaza, İkitelli Olimpiyat Parkı yolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 34 JN 5460 plakalı TIR'ın sürücüsü, yolda seyir halindeyken kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıktı. Kısa bir süre sürüklenen TIR, yol kenarındaki refüje oturarak, yan yattı. TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kazayı gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kaza yapan TIR'dan sızan akaryakıt yola boşalırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yolu trafiğe kapattı.

"YOLLAR ÇOK KAYGAN"

Kazayı gören başka bir sürücü, "Biz aşağıdan yukarıya doğru geliyorduk. TIR sürücüsü kontrolünü kaybetmiş, aşağıya doğru geliyordu. Arkamda bir taksi vardı, son anda direksiyonu kırdık. TIR'ın şoförü şokta zaten. Kaygan zeminden dolayı oldu. Yollar çok kaygan" diye konuştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yapan tırdan görüntüler

- Kazanın yaşandığı yoldan görüntüler

- İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntüler

- Görgü tanığı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler