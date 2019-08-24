İSTANBUL - İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN KİŞİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Haber / Kamera : İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL Sancaktepe'de iki gündür haber alınamayan Ali Özel (55) evinde ölü bulundu. Sancaktepe Akpınar Mahallesi Tuna Caddesi'nde oturan Ali Özel'den haber alamayan yakınları polis haber verdi. Olay yerine...
Haber / Kamera : İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL
Sancaktepe'de iki gündür haber alınamayan Ali Özel (55) evinde ölü bulundu.
Sancaktepe Akpınar Mahallesi Tuna Caddesi'nde oturan Ali Özel'den haber alamayan yakınları polis haber verdi. Olay yerine gelen polis kapıyı açamayınca itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri 2. kattaki daireye pencereden girdi. Ekipler Ali Özel'in hareketsiz yattığını gördü. İçeriye giren polis, Özel'in öldüğünü belirledi. İncelemenin ardından Özel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ali Özel'in yakınları acı haber üzerine sinir krizi geçirdi.
Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin camdan girmesi
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Komşusu ve ev sahibi ile röp
-Kızının ağlaması
-Detaylar
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016