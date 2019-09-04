İSTANBUL - İETT GENEL MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ

Mehmet DEMİRKAYA - İstanbul - İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış görevinden istifa etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Bağış, "Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum" açıklamasında bulundu.

Ahmet Bağış, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına hitaben yazdığı dilekçeyi de paylaştı.

Bağış, dilekçede, Ekrem İmamoğlu'nun İETT'de kendisiyle yola devam etme kararı almasından onur duyduğunu ifade etti.

Bağış istifasının nedenini ise şöyle belirtti:

"Üst yöneticinin kurumu birlikte yöneteceği ekibi seçmesi konusunda yetki sahibi olması, kurumun başarısı açısından son derece önemlidir. İETT'de şahsımla birlikte yola devam edilmesi iradesine karşılık yönetim ekibimin belirlenmesi noktasında bana gerekli alanın açılamadığını üzülerek müşahede ettim. Bu durumun önümüzdeki süreçte yaratacağı olumsuzlukları görmem, değerlerim, iş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği 24 Kasım 2017'den itibaren ifa etmekte olduğum İETT Genel Müdür Vekilliği görevimden istifa ediyorum"