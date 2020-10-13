İstanbul için acil fırtına uyarısı. Meteoroloji yeni uyardı. 80 kilometre hızla vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için acil fırtına uyarısı yapıldı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada ise fırtınayla etkisiyle birlikte il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden mega kent içim uyarı üstüne uyarı yapıldı.

Meteoroloji’den yapılan uyarıda yarından itibaren Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji’den yayınlanan raporda, İstanbul'da yağışların Salı günü başlayacağını duyurdu. Tüm Marmara bölgesinde etkili olacak yağışlar Çarşamba gününe kadar devam edecek. Perşembe günü ise olumsuz hava koşullarının Marmara bölgesini terk etmesi bekleniyor.

Yapılan uyarıda, “Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.