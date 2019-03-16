 İSTANBUL - HULUSİ AKAR'DAN BİNALİ YILDIRIM'A DESTEK

* Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,

"Kendisinin başbakanlıkta, meclis başkanlığında yaptıklarının çok daha ötesinde hizmetler yapacaklarını ve İstanbul'u layık olduğu çehreye kazandıracağını da bütün kalbimle inanıyorum"

* AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,

"İnşallah 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un bekleyen bütün sorunlarını sizlerle beraber bir bir çözerek dünya şehri İstanbul'u en fazla merak edilen, en fazla görünmek istenen bir şehir yapmak için çalışacağız, durmadan yılmadan çalışacağız. Bunun burada sözünü veriyorum"



Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Üsküdar'daydı.

Yıldırım'a Ak Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen eşlik etti. Burada seçim otobüsünden halka seslenen Yıldırım "İki haftamız kaldı değerli arkadaşlarım. İki hafta boyunca durmayacağız, yorulmayacağız, daha çok hemşerimizin, daha çok kardeşimizin gönlüne gireceğiz ve inşallah 31 Mart'ta Hilmi Türkmen'i tekrar başkan yapıyor muyuz? Durmak yok, yola devam diyor muyuz?" dedi.

Partililerin ısrarı üzerine seçim otobüsünden inen Yıldırım, seçim irtibat bürosuna giderek partililer ile kısa bir süre sohbet etti.

"İSTANBUL'U LAYIK OLDUĞU ÇEHREYE KAZANDIRACAĞINA BÜTÜN KALBİMLE İNANIYORUM'

Binali Yıldırım, Cumhuriyet Mahallesi'nden Çamlıca Spor Kulübü'ne gitti. Yıldırım burada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte çocuk sporcularla bir araya geldi. Burada ilk konuşmayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı. Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu hatırlatan Akar, "Bu konuda başarılı olacaklarından herkesin emin olduğunu bilmesini istiyorum. Ve inşallah bu sonuçlandığında da kendisinin başbakanlıkta, meclis başkanlığında yaptıklarının çok daha ötesinde hizmetler yapacaklarını ve İstanbul'u layık olduğu çehreye kazandıracağını da bütün kalbimle inanıyorum" dedi.

'3 KORNER BİR PENALTI KURALINI GERİ GETİRECEĞİZ'

Akar'dan sonra konuşan Binali Yıldırım, Çamlıca Spor Kulübü'nün sıradan bir spor kulübü olmadığını belirterek, "İstanbul'un en eski ve geleneklerini devam ettiren çok güzel bir kulübümüz. Burada gençlerimiz geleceğe hazırlanıyor. Gençlerimiz sporla kendilerini yetiştiriyor. Biz de inşallah İstanbul'da sizlerin desteğiyle Belediye Başkanlığını kazandığımızda İstanbul'un 961 mahallesi var. Her mahallede mahalle futbol karşılaşmalarını yapacağız. 3 korner, 1 penaltı kuralını tekrar getireceğiz. Böylece gençler mahalleler arasında aynen böyle Çamlıca Spor Kulübü'nün yaptığı gibi mahalleler arasında müsabakalar yapacaklar . Ve böylece İstanbul'un şampiyonlarıyla başka illerin şampiyonları bir araya gelecek. Bu iş durmadan böyle devam edecek. Gençler, şimdi sizlerle bugün aldığınız lisansla sporcu oldunuz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ilerde çok daha güzel yerlerde olacaksınız" dedi. "Bütün gayemiz ülkemizi, milletimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize işaret ettiği muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır" diyen Yıldırım, "Ülkemize musallat olan terör örgütlerinden temizlemek az önce Milli Savunma Bakanımız söyledi. Kendisiyle beraber çalıştık. Bölücü PKK terör örgütünü bu topraklardan kazımak için çok güzel bir faaliyeti birlikte gerçekleştirdik. Türkiye bugün eski Türkiye değil. Artık sadece yurt içinde değil, yurt dışında da, nerede milletimize, ülkemize düşmanlık besleyen birisi varsa bulur, bulunduğu yerde imha eder. Afrin harekatını, Fırat Kalkanı harekatını bunu için yaptık" şeklinde konuştu. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde Üsküdar ve Çamlıca'nın ayakta olduğunu söyleyen Yıldırım, "Meydanlara indiniz, köprüyü kesenlere gereken dersi verdiniz. Ay yıldızlı bayrağı indirmediniz, ezanları dindirmediniz" dedi.

"1 NİSAN'DAN İTİBAREN İSTANBUL'U EN FAZLA GÖRÜNMEK İSTENEN BİR ŞEHİR YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Seçimlere 14 gün kaldığını hatırlatan Yıldırım, "14 gün boyunca daha çok gayret edeceğiz, daha çok çalışacağız. Herkesin, bütün İstanbulluların gönlüne girmeyi başaracağız. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un bekleyen bütün sorunlarını sizlerle beraber bir bir çözerek dünya şehri İstanbul'u en fazla merak edilen, en fazla görünmek istenen bir şehir yapmak için çalışacağız, durmadan yılmadan çalışacağız. Bunun burada sözünü veriyorum. Çünkü bunu biz Türkiye'de başardık. 81 ilde başardık" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın seçim otobüsü ile Cumhuriyet Mahallesi seçim irtibat bürosuna gelişi

-Partili gençlerin Yıldırım'ın otobüsünü meşale ile karşılaması

-Yıldırım'ın otobüsün içinde kısa bir konuşma yapması

-Partililerin ısrarı üzerine Yıldırım'ın seçim irtibat bürosuna gitmesi

-Yıldırım'ın Çamlıca Spor Kulübü Derneği'ndeki ziyareti

-Yıldırım ve Hulusi Akar'ın çocuk sporcularla fotoğraf çekmesi

-Akar'ın fotoğraf çektirmesi

-Akar'ın konuşma yapması

-Yıldırım'ın yanında çocuk sporcuların bulunduğu sırada konuşma yapması

-Yıldırım'ın Hulusi Akar ile birlikte futbol sahasında gençlerle bir araya gelmesi

-Fotoğraf çekmesi

-Binali Yıldırım'ın topa vurma görüntüsü

-Genel ve detaylar

