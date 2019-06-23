İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Enver ALAS/İSTANBUL,()-YENİLENEN İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde sabah saatlerinde oylarını kullanan seçmenler, daha sonra tatil bölgelerine gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldiler. Özellikle öğleden sonra iç hatlar gidiş terminalinde yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

Havalimanında dün gelişte yaşanan yoğunluk bugün de özellikle iç hat gidiş terminalinde görüldü Tam kapasiteye geçtiği günden beri en yoğun günlerinden birini dün yaşayan İstanbul Havalimanı'nda bin 298 iniş ve kalkış uçak trafiği gerçekleşti. Havalimanını ayrıca 210 bin 527 yolcu kullandı. Oyunu kullanıp havalimanına gelen yolcular tatil planlarını seçime göre planladıklarını söylediler.

''SEÇİME GÖRE TATİLİ PLANLADIK''

Memleketleri Tokat'a giden Samet ve Fatma Kara çifti, İstanbul'da yaşadıklarını tatil için gittikleri Tokat'ta seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi. Yolculardan Cemile Toraman ise, "Oyumu kullandım Antalya'ya tatile gidiyorum. Tatil planımızı seçime göre planladık. Aslında daha önce gitmeyi planlıyorduk. Seçim olunca bugüne kaldı. Tatili de ertelemek zorunda kaldık" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Bilet ve bagaj işlemi yapan yolcular

-İç hatlarda sırada bekleyenler

-Samet ve Fatma Kara çifti röp.

-Cemile Toraman röp.

-Yolcu röp.

-Güvenlik noktasında bekleyenler

-Güvenlikten geçenler

-Terminal içinde yolcu hareketleri

-Genel ve detay

