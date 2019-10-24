İSTANBUL - HAVALİMANI GİRİŞİNDE KORKU DOLU ANLAR KAMERADA: ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS POLİS ARACINA ÇARPTI (1)

Enver ALAS - İstanbul

İstanbul Havalimanı girişinde bir minibüste yangın çıktı. Olay yerine polis aracı da geldi. Alev alev yanan minibüs kayarak polis aracına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İki araçta yanarken itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı

-Yanan araçlar

-Söndürme çalışmaları