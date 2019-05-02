 İSTANBUL - (havadan görüntüyle) KAĞITHANE'DE HASARLI BİNALARIN YIKIMINA BAŞLANDI (2)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Murat SOLAK - İstanbul

Kağıthane'de hasar gören 24 binanın yıkımına başlandı.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde 10 gün önce 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte park halindeki iki otomobil inşaat alanına düştü. Daha sonra ise 4 katlı bir bina çöktü. Çökme riski bulunan 5 katlı bina ise kontrollü olarak yıkıldı. Yapılan incelemeler sonrası 24 bina riskli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Riskli binaların yıkımına bugün başlandı. Binalardan ilki bugün yıkıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkımdan görüntüler

-Röportaj

-Havadan görüntüler