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İSTANBUL - (havadan görüntüyle) FİKİRTEPE'DE 25 KATLI BİNADA YANGIN (3)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul Fikirtepe'de inşaat halindeki 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.  Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki 25 katlı bir binanın bodrum katında...

İSTANBUL - (havadan görüntüyle) FİKİRTEPE'DE 25 KATLI BİNADA YANGIN (3)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul
Fikirtepe'de inşaat halindeki 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. 
Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki 25 katlı bir binanın bodrum katında elektrik kablolarında yangın çıktı. Binanın 3'üncü katına kadar sıçrayan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Duman yükselen binadaki yangın yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı. 

Görüntü Dökükmü:
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-Yangınla ilgili havadan görüntüler
-Olay yerinden görüntüler
-İtfaiyenin müdahalesi

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