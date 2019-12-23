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İSTANBUL - (havadan görüntülerle) - TUZLA'DA GEMİDE YANGIN (1)
Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul - TUZLA'da kıyıya bağlı bir gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Geminin ambar bölümünde tadilat sırasında çıktığı belirtilen yangına itfaiye kısa sürede müdahale etti. İtfaiyenin...
GÜNDEM 23.12.2019, 14:57
Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul - TUZLA'da kıyıya bağlı bir gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Geminin ambar bölümünde tadilat sırasında çıktığı belirtilen yangına itfaiye kısa sürede müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler (DRONE)
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