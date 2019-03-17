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 İSTANBUL- (havadan görüntülerle) SİLİVRİ'DE 2 KİŞİ DEFİNE ARARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALDI (2) 

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ - Ersan SAN -/İSTANBUL,()  Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine iş makinesi de...

 İSTANBUL- (havadan görüntülerle) SİLİVRİ'DE 2 KİŞİ DEFİNE ARARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALDI (2) 

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ - Ersan SAN -/İSTANBUL,() 
Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı.
Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine iş makinesi de getirilirken, ekiplerin 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 
istanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Silivri Gümüşyaka Dağlalesi Sokak'ta kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 kişi 12 Mart'ta kazdıkları tünel içine girmiştir. Tünel içine giren kişilerden 2'si karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır" deniydi.

Görüntü dökümü:
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HAVADAN GÖRÜNTÜ
-Kurtarma çalışmaları
-Çevreden detaylar

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-Caddesinin görüntüsü
-Jandarma ekipleri
-İş makinesi
-Genel ve detaylar
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