 İSTANBUL -  (havadan görüntülerle) METROBÜSTE YANGIN; SEFERLER AKSIYOR (2)

Özgür EREN - Ersan SAN - İstanbul - Darülaceze durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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- Yoğunluk havadan görüntüler

-Yanan metrobüs

-Müdahale edilmesi

-Oluşan kuyruk

-Durakta bekleyen yolcular