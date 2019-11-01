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İSTANBUL - (havadan görüntülerle) MARMARA DENİZİ'NE ÇAMUR AKTI
İSTANBUL'da etkili olan yağmurun ardından Marmara denizine çamur aktı. Yağmurun etkili olduğu İstanbul'da, Zeytinburnu sahilinde denize akan dereler nedeniyle deniz kahverengi oldu. Havadan yapılan çekimlerde, Veliefendi hipodromunun arkasında...
GÜNDEM 01.11.2019, 11:53
İSTANBUL'da etkili olan yağmurun ardından Marmara denizine çamur aktı.
Yağmurun etkili olduğu İstanbul'da, Zeytinburnu sahilinde denize akan dereler nedeniyle deniz kahverengi oldu. Havadan yapılan çekimlerde, Veliefendi hipodromunun arkasında kalan bölümünde denizin üzerindeki çamur tabakasının 1-2 kilometre açıkta bekleyen demirli gemilerin olduğu bölüme kadar ilerleği görüldü.
Görüntü Dökümü:
Yağmurun etkili olduğu İstanbul'da, Zeytinburnu sahilinde denize akan dereler nedeniyle deniz kahverengi oldu. Havadan yapılan çekimlerde, Veliefendi hipodromunun arkasında kalan bölümünde denizin üzerindeki çamur tabakasının 1-2 kilometre açıkta bekleyen demirli gemilerin olduğu bölüme kadar ilerleği görüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntü
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