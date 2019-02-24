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İSTANBUL- (Havadan görüntülerle) KAR, İSTANBUL'U BEYAZA BÜRÜDÜ (2) 

İSTANBUL- (Havadan görüntülerle) KAR, İSTANBUL'U BEYAZA BÜRÜDÜ (2)  Haber-Kamera: Murat SOLAK-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,() İstanbul’da kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul’un birçok yeri beyaza büründü....

İSTANBUL- (Havadan görüntülerle) KAR, İSTANBUL'U BEYAZA BÜRÜDÜ (2) 

İSTANBUL- (Havadan görüntülerle) KAR, İSTANBUL'U BEYAZA BÜRÜDÜ (2) 

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()
İstanbul’da kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul’un birçok yeri beyaza büründü. Pazar gününe beyaz örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı. Tarihi Yarımada'daki beyaz örtü havadan görüntülenirken kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yollarda trafiğe çıkan araçların az olduğu görüldü. Ara sokaklarda araçlar çıkmakta zorlandı. Kar metrobüs duraklarında vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim'de sabah erkenden işlerine giden bazı vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken bazı vatandaşlar karın keyfini sürdü. Kar yağışının etkisini sürdüreceği öğrenildi. 

EK GÖRÜNTÜ
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-FATİH
-Tarihi Yarımada'nın havadan görüntüleri 
-(Taksim)
-Taksim Meydandan genel görüntü
-Taksim Cumhuriyet Anıtından detay görüntü
-İstiklal Caddesinden detay görüntü
-İnsanların soğuk ve kar yağışlı havada yürümekte zonlanması
-Nostaljik tramvaydan genel ve yakın detaylar
-Taksimden genel ve yakın detaylar

Görüntü dökümü:
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-(Haliç)
-Kar manzaraları
-Yollardan görüntü
-Metrobüs durakları üst geçitler
-Yollardan görüntü
-(Anadolu Yakası)
-Yollardan detaylar
-Beyaz bürünen çatılar
-Vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detayla
 

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