İSTANBUL- (Havadan görüntülerle) HALICIOĞLU METROBÜS DURAĞI'NDA METROBÜS METROBÜSE ARKADAN ÇARPTI: 13 YARALI (Geniş haber) 

Ersan SAN-Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR /iSTANBUL, () D-100 Karayolu Halıcıoğlu Metrobüs Durağı Beylikdüzü yönünde, yolcu almak için duran metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada 13 yolcu yaralandı.

Kaza, 09.30 sıralarında D-100 Karayolu Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolcu almak için yavaşlayan metrobüse henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan gelen metrobüs çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Metrobüste bulunan bir yolcu “ Hızla gidiyordu. Arkadaki araçta en arka tarafta oturuyordum. Hızla çarptı. Daha sonra birkaç arkadaş savruldu. 5-6 yaralı vardı. Ters oturuyordum, boynumu çarptım. Öndeki başka bir metrobüse çarptık. Durağa girerken hızlı gidiyordu. Durmaya çalıştı hızlı olduğu için duramadı" dedi.

Kaza nedeniyle haliç köprüsü üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri HAVADAN görüntüleri

-Metrobüsten görüntü

-Ambulanslardan görüntü

-Yaralılardan görüntü

-Metrobüsteki yaralı kadın

-Polis ekipleri

-Trafikten görüntü

-Genel ve Detaylar



