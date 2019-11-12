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 İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) ÇAMLICA TELEVİZYON KULESİNDE "SON PARÇALAR" YERLEŞTİRİLİYOR

ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Kulede devam eden kaplama çalışmalarında,  alt bölümlerdeki...

GÜNDEM 12.11.2019, 14:54
 İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) ÇAMLICA TELEVİZYON KULESİNDE "SON PARÇALAR" YERLEŞTİRİLİYOR
ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Kulede devam eden kaplama çalışmalarında,  alt bölümlerdeki son parçalar yerine yerleştiriliyor. Kulenin kullanılmaya başlanmasının ardından Çamlıca tepesindeki antenlerin sökülmeye başlanacağı öğrenildi.

2016 YILINDAN BU YANA İNŞAAT SÜRÜYOR
Büyük Çamlıca Camisi'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesindeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında başlandı. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümü yapılmıştı. Ardından kuleye kıvrımlı formunu veren ve yaşam alanlarının bulunduğu katlar yerine yerleştirilmiş ve kaplama işlemlerine başlanmıştı.

7 VİNÇ AYNI ANDA KOORDİNELİ OLARAK ÇALIŞIYOR
Kulenin kaplama işlemlerinde ise artık sona gelindi. Alt bölümde süren çalışmalarda kaplama yapılmamış küçük bir bölüm kaldı. Buranın da kapanmasının ardından kulenin betonarme bölümü artık görünmeyecek. Şu anda alt bölümde süren çalışmalarda 7 vinç aynı anda koordineli bir şekilde çalışarak projenin bu bölümünü bitirmeye çalışıyor.

2020 YILINDA ESKİ ANTENLER SÖKÜLMEYE BAŞLANACAK
Öte yandan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin devreye girmesinin ardından şu anda Çamlıca tepesinde görüntü kirliliği yaratan eski antenlerin de sökümüne 2020 yılının ilk çeyreğinde başlanacağı öğrenildi. Etap etap gerçekleştirilecek çalışmaların sonunda Çamlıca tepesinin tamamen anten kirliliğinden kurtarılacağı belirtildi.

İSTANBUL'UN SEMBOLÜ OLACAK
İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak. 32.000 m² inşaat alanı bulunan kulenin yapımında 30.000 m³ beton ve 3.000 ton yapı çeliği kullanıldı. Bittiğinde girişinden itibaren 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, kule sayesinde, tek noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle kule

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