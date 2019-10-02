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İSTANBUL- (havadan görüntülerle) - BEYKOZ'DAKİ ORMAN YANGININDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ
BEYKOZ'da üç farklı noktada çıkan orman yangını söndürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kundaklama ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı. Beykoz Anadolu Kavağı'nda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale...
GÜNDEM 02.10.2019, 17:20
BEYKOZ'da üç farklı noktada çıkan orman yangını söndürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kundaklama ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.
Beykoz Anadolu Kavağı'nda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale edildi. Yangın söndürülürken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.
Görüntü dökümü:
Beykoz Anadolu Kavağı'nda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale edildi. Yangın söndürülürken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Anadolu Kavağı'ndaki ormanlık arazide meydana gelen yangın söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın iki dönümlük ormanlık alanı etkilemiş ve üç ayrı noktadan başlamış olduğu tespit edilmiştir. Kundaklama ihtimaline yönelik ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu
-Yangın
-İtfaiye ekipleri
-Helikopter
-Havadan alanın görüntüleri
26°
açık
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