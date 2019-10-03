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İSTANBUL - (havadan görüntülerle) ARNAVUTKÖY'DE HASAR GÖREN MİNARENİN YIKIMINA BAŞLANDI
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE - Taylan ERGÜN - İstanbul İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutköy'de hasar gören minarenin yıkımına başlandı. Geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen...
GÜNDEM 03.10.2019, 10:44
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE - Taylan ERGÜN - İstanbul
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutköy'de hasar gören minarenin yıkımına başlandı.
Geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen depremde, İsmail Kocatürk Camii'nin minaresinde hasar oluştu. Minarenin yıkımı için bu sabah vinçler getirildi. Minare, parçalar halinde sökülerek vinç yardımıyla yere indirilecek. Çalışmanın iki gün süreceği belirtiliyor.
Yıkılan minarenin yerine yenisinin yapılacağı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin çalışması
-Minarenin havadan görüntüleri
25°
açık
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