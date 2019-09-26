İSTANBUL - (havadan görüntüler) DEPREM NEDENİYLE İSTANBULLULAR PARKLARA AKIN ETTİ

Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL - Zeki GÜNAL - Serdal ALTINTEPE /İSTANBUL,() - İSTANBUL'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle Sultangazi ve Esenler'deki bazı vatandaşlar parklar, bahçeler ve boş arazilere akın etti. Zeytinburnu sahilindeki kalabalık havadan da görüntülendi



Görüntü dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE PARKLAR

-Bekleyen vatandaşlar

-Röpler

-Genel ve detaylar