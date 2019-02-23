 İSTANBUL - HARAMİDERE'DE METROBÜS KAZASI (1)

Haber-Kamera: İstanbul
Haramidere'de metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
-------
-Olay yerinden görüntüler
Haber-Kamera: İstanbul Haramidere'de metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenildi. Görüntü Dökümü: ------- -Olay yerinden görüntüler
23 Şubat 2019 Cumartesi 13:08
Haber-Kamera: İstanbul
Haramidere'de metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
-------
-Olay yerinden görüntüler
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:00
|07:40
|13:29
|16:31
|18:56
|20:25