 İSTANBUL - HADIMKÖY'DE YANAN FABRİKA BU SABAH HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

- 24 saat önce yangın çıkan fabrikadan hala dumanlar yükseliyor.
Haber-Kamera: Ersan SAN - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,()
Hadımköy'de yanan fabrika bu sabah havadan görüntülendi
Hadımköy'de kimya fabrikasında dün sabah 09.30 sıralarında çıkan yangında itfaiyenin çalışmaları hala sürüyor. Yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. 1 gün boyuncu yanan fabrika kullanılamaz hale geldi. Fabrikadaki yangının boyutunu bu sabah havadan çekilen görüntüler ortaya çıkardı.
Görüntü dökümü:
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-Yanan fabrikanın bu sabah havadan çekilen görüntüleri (saat 09.30 sıraları)