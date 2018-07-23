İSTANBUL - (güvenlik kamerası görüntüsüyle) FATİH'TE 10 KİŞİ DÖVİZ BÜROSUNU SOYDU

- Songun anı güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Fatih'te bir döviz bürosuna gelen yüzleri maskeli 10 kişi, yaklaşık 150 bin dolarlık soygun gerçekleştirdi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Ahmediye Caddesi üzerinde bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre; yüzleri maskeli ve elleri eldivenli 10 kişi 2 araç ile döviz bürosuna geldi. Döviz bürosunun otomatik kapısını, edindikleri uzaktan kumanda kopyası ile açtıkları öğrenilen soyguncular, yaklaşık 150 bin dolarlık soygun gerçekleştirdi. Soyguncular, daha sonra dışarıda bekleyen araçları ile olay yerinden hızla uzaklaştılar. Döviz bürosunun alarmının çalması ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede delil araştırması yaptı.

Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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EK GÖRÜNTÜ

-Soygun anının güvenlik kamerası görüntüsü

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-Döviz bürosundan görüntü

-Olay yeri inceleme çalışmaları

-Büro sahiplerinden görüntü

-Genel ve Detaylar