 İSTANBUL - GÜNGÖREN'DE OKULDA DENEY SIRASINDA PATLAMA (1)

Çağatay KENARLI - İstanbul
Güngören'de bir okulda deney sırasında patlama meydana geldi. Patlamada bir öğretmen yaralanırken okula ambulanslar sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
----------
-ambulans ve yaralı öğretmen
Çağatay KENARLI - İstanbul Güngören'de bir okulda deney sırasında patlama meydana geldi. Patlamada bir öğretmen yaralanırken okula ambulanslar sevkedildi. Görüntü Dökümü: ---------- -ambulans ve yaralı öğretmen
25 Nisan 2019 Perşembe 12:14
Çağatay KENARLI - İstanbul
Güngören'de bir okulda deney sırasında patlama meydana geldi. Patlamada bir öğretmen yaralanırken okula ambulanslar sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
----------
-ambulans ve yaralı öğretmen
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:10
|06:03
|13:13
|17:02
|20:03
|21:42