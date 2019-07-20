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 İSTANBUL - (geniş haber) ÜSKÜDAR'DA YATTA YANGIN : 12 KİŞİ KURTARILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - İstanbul -  ÜSKÜDAR açıklarında bir yat alev alev yandı. Üsküdar Kuzguncuk açıklarındaki "Boğaz Çocuğu" adlı yatta saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yanarak sürüklenen yatta bulunan...

 İSTANBUL - (geniş haber) ÜSKÜDAR'DA YATTA YANGIN : 12 KİŞİ KURTARILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - İstanbul -  ÜSKÜDAR açıklarında bir yat alev alev yandı.
Üsküdar Kuzguncuk açıklarındaki "Boğaz Çocuğu" adlı yatta saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yanarak sürüklenen yatta bulunan 12 kişi denize atladı. Denizdekilen çevredeki tekneler tarafından kurtarıldı. Alev alev yanan yata, Kıyı Emniyeti ekipleri denizden müdahale etti. Sürüklenerek sahile ulaşan tekneye burada da itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Polis ekipleri güvenlik amaçlı sahildekileri uzaklaştırırdı. Uzun uğraşlar sonucu tamamen söndürülen yat kulanılmaz hale geldi. Yattan denize atlayan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi,
Bir görgü tanığı, "Yat yanarak sürüklenmeye başladı. İtfaiye ekipleri karadan, Kıyı Emniyeti de denizden müdahale etti" diye konuştu. Yangının çıkış hedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü(farklı görüntüler)
-İtfaiyenin müdahalesi
-Görgü tanıkları ile röp.
-Detaylar

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