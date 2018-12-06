İSTANBUL- (geniş haber) MALTEPE'DE KALDIRIM ÇÖKTÜ, PARK HALİNDEKİ ARAÇ ASKIDA KALDI 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,()

Maltepe İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi üzerindeki kaldırımın bir bölümü çöktü. Temel kazma çalışmaları yapılan bir inşaat alanının yanındaki kaldırımda meydana gelen çökmede, kaldırıma park eden bir aracın ön sol lastiği askıda kaldı. Olay yerine zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zabıta ekipleri güvenlik şeridi ve demir bariyerler çekerek önlem aldı. Araç çekici yardımıyla kurtarıldı. Çöken bölgede belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan otomobilin sahibi Erbil İlker, "Yağıştan dolayı çökme olmuş. Aracım askıda kalmış" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Çökmeden görüntü

-Aracın görüntüsü

-Vatandaşlar ile röp

-Aracın sahibi ile röp

-Aracın kurtarılması

-Polis ve zabıta ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

