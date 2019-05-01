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 İSTANBUL- (geniş haber) KÖPRÜDE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KİŞİYİ AHMET DAVUTOĞLU İKNA ETTİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,() 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen kişiyi eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ikna etti. Köprünün Edirne istikametinde korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde...

 İSTANBUL- (geniş haber) KÖPRÜDE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KİŞİYİ AHMET DAVUTOĞLU İKNA ETTİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,()
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen kişiyi eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ikna etti.
Köprünün Edirne istikametinde korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Müzakereci polisler saat 13.00'da korkuluklara çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken o sırada köprüden geçen eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu aracını durdurdu. Davutoğlu'nun ikna ettiği kişi yaklaşık 2 saat sonra köprüden indirildi. İntihar girişimi nedeniyle köprüde yoğunluk oluştu.

Görüntü dökümü:
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-İntihar girişiminde bulunan kişinin görüntüsü
-Polislerin ikna çalışmaları
-Deniz polisinden görüntü
-Trafikten görüntü
-Davutoğlu'nun aracından inişi
-İntihar etmek isteyen kişinin yanına gitmesi
-İkna edilen kişi
-Detaylar

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